НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории от России и Беларуси – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заверил, что Россия и Беларусь получили четкое сообщение, что Альянс будет защищать "каждого союзника и каждый дюйм своей территории". Его цитирует CNN и Reuters.

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Столтенберг заявил, что вооруженный "мятеж" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, а также события, связанные с этим, являются "сугубо внутренним делом России". Однако, говорит генсек Альянса, НАТО готово защищать своих членов от Беларуси и России.

"Если военная компания Вагнер разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности", – подчеркнул он.

Лидеры семи стран НАТО, которые также присутствовали на пресс-конференции, отвечая на вопрос о рисках безопасности, которые могут возникнуть в связи с предполагаемым пребыванием главаря ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Беларуси, отметили, что "еще рано делать какие-то выводы по этому поводу".

Ранее Столтенберг заявил, что союзники следят за ситуацией в России, а "бунт" Пригожина – это внутреннее дело страны-оккупанта и еще одно свидетельство стратегической ошибки Путина, решившего развязать полномасштабную войну против Украины.

24 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам террористов.

К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

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