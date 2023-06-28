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НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории от России и Беларуси – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 06:54
НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории от России и Беларуси – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заверил, что Россия и Беларусь получили четкое сообщение, что Альянс будет защищать "каждого союзника и каждый дюйм своей территории". Его цитирует CNN и Reuters.

Столтенберг заявил, что вооруженный "мятеж" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, а также события, связанные с этим, являются "сугубо внутренним делом России". Однако, говорит генсек Альянса, НАТО готово защищать своих членов от Беларуси и России.

"Если военная компания Вагнер разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности", – подчеркнул он.

Лидеры семи стран НАТО, которые также присутствовали на пресс-конференции, отвечая на вопрос о рисках безопасности, которые могут возникнуть в связи с предполагаемым пребыванием главаря ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Беларуси, отметили, что "еще рано делать какие-то выводы по этому поводу".

Ранее Столтенберг заявил, что союзники следят за ситуацией в России, а "бунт" Пригожина – это внутреннее дело страны-оккупанта и еще одно свидетельство стратегической ошибки Путина, решившего развязать полномасштабную войну против Украины.

  • 24 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам террористов.
  • К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Лукашенко, вероятно, может использовать "вагнеровцев" для уравновешивания Кремля – ISW

Милана Головань
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