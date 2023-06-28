НАТО готове захищати кожен дюйм своєї території від Росії та Білорусі – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Гаазі запевнив, що Росія та Білорусь отримали чітке повідомлення, що Альянс захищатиме "кожного союзника та кожен дюйм своєї території". Його цитує CNN та Reuters.

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Столтенберг заявив, що озброєний "заколот" ватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина, а також події, які з цим пов'язані, є "суто внутрішньою справою Росії". Проте, каже генсек Альянсу, НАТО готове захищати своїх членів від Білорусі та Росії.

"Якщо військова компанія Вагнер розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності", – наголосив він.

Лідери семи країн НАТО, які також були присутні на пресконференції, відповідаючи на запитання про безпекові ризики, які можуть виникнути у зв'язку з ймовірним перебуванням ватажка ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним у Білорусі, зазначили, що "ще зарано робити якісь висновки щодо цього".

Раніше Столтенберг заявив, що союзники стежать за ситуацією в Росії, а "бунт" Пригожина – це внутрішня справа країни-окупанта та ще одне свідчення стратегічної помилки Путіна, який вирішив розв'язати повномасштабну війну проти України.

24 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах терористів.

До вечора того ж дня Пригожин, за посередництва Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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