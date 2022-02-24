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НАТО проведет онлайн-саммит с участием Финляндии и Швеции. Об Украине не упоминали

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:00
НАТО проведет онлайн-саммит с участием Финляндии и Швеции. Об Украине не упоминали - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Завтра, 25 февраля, члены НАТО примут участие в онлайн-саммите с участием президентов стран Евросоюза, а также представителей Финляндии и Швеции, которые не состоят в Альянсе. Об этом на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он не упомянул, приглашена ли на саммит Украина, которая сейчас противостоит новому вторжению России.

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По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия приглашены на встречу, потому что сейчас обсуждается вопрос вступления этих стран в Альянс.

"Финляндия и Швеция – наши близкие партнеры. Мы им никогда не говорили, что закончим расширение НАТО. Страны должны сами решить этот вопрос – хотят ли они стать членами НАТО", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что, посылая сигнал государствам-партнерам, Альянс напомнил, что "никогда не пойдет на компромисс в вопросах, касающихся ценностей и демократии".

Генсек НАТО заявил, что блок сейчас готов поддержать любое решение Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс.

Сегодня страны-члены НАТО осудили новое вторжение России в Украину, призвали режим Кремля прекратить военные действия и заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса. 

Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажутся под угрозой. 

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Яна Катасонова
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