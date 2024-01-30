НАТО расширяется в рекордно короткие сроки, Украина станет членом Альянса — Блинкен

Блинкен заявил, что "двери НАТО остаются открытыми", а Украина станет членом Альянса

Энтони Блинкен (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

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По его словам, НАТО показывает рекордно короткие сроки расширения.

Он упомянул пример Финляндии и Швеции, которые интегрируются в союз после начала большой войны РФ против Украины.

"Это демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. В частности, для Украины, которая станет членом НАТО", — сказал Блинкен.

Дипломат заявил, что агрессия Москвы побуждает страны Европы присоединяться к Альянсу, чтобы защитить свой суверенитет и граждан.

11 июля 2023 года было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

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