НАТО расширяется в рекордно короткие сроки, Украина станет членом Альянса — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
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По его словам, НАТО показывает рекордно короткие сроки расширения.
Он упомянул пример Финляндии и Швеции, которые интегрируются в союз после начала большой войны РФ против Украины.
"Это демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. В частности, для Украины, которая станет членом НАТО", — сказал Блинкен.
Дипломат заявил, что агрессия Москвы побуждает страны Европы присоединяться к Альянсу, чтобы защитить свой суверенитет и граждан.
- 11 июля 2023 года было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.
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- 5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.
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