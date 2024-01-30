НАТО розширюється в рекордно короткі терміни, Україна стане членом Альянсу — Блінкен

Ентоні Блінкен (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. Про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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За його словами, НАТО показує рекордно короткий термін розширення.

Він згадав приклад Фінляндії та Швеції, які інтегруються до союзу після початку великої війни РФ проти України.

"Це демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Зокрема, для України, яка стане членом НАТО", — сказав Блінкен.

Дипломат заявив, що агресія Москви спонукає країни Європи приєднуватися до Альянсу, щоб захистити свій суверенітет та громадян.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

29 листопада на засіданні Ради Україна-НАТО була представлена адаптована Річна національна програма щодо подальшого реформування, щоб відповідати вимогам Альянсу.

5 січня 2024 року голова Верховної Ради Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

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