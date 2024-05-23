Нацгвардия опровергла, что двум заключенным разрешили служить в ней: лишь доставили в ТЦК

Фото: armyfm.com.ua

Вчера ряд СМИ распространили информацию, якобы Хмельницкий суд разрешил двум заключенным служить в Национальной гвардии – это не соответствует действительности, нацгвардейцы просто доставили мужчин в военкомат. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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