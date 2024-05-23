Нацгвардия опровергла, что двум заключенным разрешили служить в ней: лишь доставили в ТЦК
Вчера ряд СМИ распространили информацию, якобы Хмельницкий суд разрешил двум заключенным служить в Национальной гвардии – это не соответствует действительности, нацгвардейцы просто доставили мужчин в военкомат. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба Нацгвардии.
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21 мая Хмельницкий горрайонный суд вынес первые решения насчет условно-досрочного освобождения двух осужденных от отбывания наказания – вместо этого они будут служить в Силах обороны.
В тот же день из местного следственного изолятора поступило два представления – они рассматривались в открытом дистанционном судебном заседании, оба осужденных изъявили желание проходить службу по контракту.
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Ходатайство обеих осужденных поддержали прокурор и представитель СИЗО – их удовлетворил и суд, обязав условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания, чтобы те проходили службу. Изолятор должен был выполнить это безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления в законную силу.
А также на сайте суда было написано, что инстанция постановила передать мужчин в подразделения Нацгвардии, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования – для заключения контракта и прохождения военной службы.
В Нацгвардии подчеркнули, что эта фраза неправильно трактовалась медиа: нацгвардейцы только доставили заключенных в ТЦК, и они не будут проходить службу в ведомстве.
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- 8 мая Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Он был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст. 17 мая президент Зеленский подписал этот закон.
- Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.
- Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.