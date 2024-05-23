Нацгвардія спростувала, що двом ув'язненим дозволили служити в ній – їх просто доставили до ТЦК
Учора низка ЗМІ поширила інформацію, нібито Хмельницький суд дозволив двом ув'язненим служити у Національній гвардії – це не відповідає дійсності, нацгвардійці просто доставили чоловіків до військкомату. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба Нацгвардії.
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21 травня Хмельницький міськрайонний суд виніс перші рішення щодо умовно-дострокового звільнення двох засуджених від відбування покарання – натомість вони служитимуть у Силах оборони.
Того ж дня з місцевого слідчого ізолятора надійшло два подання – вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданню, обидва засуджених виявили бажання проходити службу за контрактом.
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Клопотання обидвох засуджених підтримали прокурор та представник СІЗО – їх задовольнив і суд, зобов'язавши умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання, аби ті проходили службу. Ізолятор мав виконати це невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили.
А також на сайті суду було написано, що інстанція постановила передати чоловіків до підрозділів Нацгвардії, доставивши до Хмельницького об'єднаного міського територіального центру комплектування – для укладення контракту та проходження військової служби.
У Нацгвардії наголосили, що ця фраза неправильно трактувалася медіа: нацгвардійці лише доставили ув'язнених до ТЦК, й вони не будуть проходити службу у відомстві.
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- 8 травня Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Він був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст. 17 травня президент Зеленський підписав цей закон.
- Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.
- Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у котру вони потраплять.