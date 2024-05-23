Нацгвардія спростувала, що двом ув'язненим дозволили служити в ній – їх просто доставили до ТЦК

Учора низка ЗМІ поширила інформацію, нібито Хмельницький суд дозволив двом ув'язненим служити у Національній гвардії – це не відповідає дійсності, нацгвардійці просто доставили чоловіків до військкомату. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба Нацгвардії.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

21 травня Хмельницький міськрайонний суд виніс перші рішення щодо умовно-дострокового звільнення двох засуджених від відбування покарання – натомість вони служитимуть у Силах оборони.

Того ж дня з місцевого слідчого ізолятора надійшло два подання – вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданню, обидва засуджених виявили бажання проходити службу за контрактом.

Читайте також: У Міноборони розповіли, за які злочини не мобілізовуватимуть ув'язнених

Клопотання обидвох засуджених підтримали прокурор та представник СІЗО – їх задовольнив і суд, зобов'язавши умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання, аби ті проходили службу. Ізолятор мав виконати це невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили.

А також на сайті суду було написано, що інстанція постановила передати чоловіків до підрозділів Нацгвардії, доставивши до Хмельницького об'єднаного міського територіального центру комплектування – для укладення контракту та проходження військової служби.

У Нацгвардії наголосили, що ця фраза неправильно трактувалася медіа: нацгвардійці лише доставили ув'язнених до ТЦК, й вони не будуть проходити службу у відомстві.

Читайте також: NGL.media: Через мобілізацію обвинувачених зупинено розгляд 10 775 кримінальних справ