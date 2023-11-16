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Нацсовет проверит 5 канал через трансляцию Янины Соколовой с Фарион

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 14:28
Нацсовет проверит 5 канал через трансляцию Янины Соколовой с Фарион - Фото
Ирина Фарион (Фото: скриншот)

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку 5 канала через трансляцию 4 ноября программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была экс-нардеп, известный скандальными заявлениями языковед Ирина Фарион. Такое решение единогласно было принято на заседании 16 ноября.

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В Нацсовет письма относительно этого эфира направили омбудсмен и Служба безопасности Украины.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что по результатам проведения мониторинга программа, предварительно, "имеет признаки нарушения" закона о медиа, запрещающего распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

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По его словам, проверка пройдет с 7 по 15 декабря 2023 года.

  • После критики в соцсетях, в том числе со стороны военных, в ноябре 2023 года Фарион начала публиковать в своем Telegram-канале письма "с поддержкой". В частности, письмо студента-филолога Максима Глебова из временно оккупированного Крыма, на скриншоте было видно его имя, фамилию, специальность, год обучения и город, где он получает образование.
  • 13 ноября российские пропагандисты опубликовали видео с Глебовым, он говорит, что его задержали карательные органы оккупантов. Омбудсмен обратился в СБУ по поводу надлежащего реагирования на разглашение конфиденциальной информации.
  • 15 ноября экс-нардепа Фарион уволили из университета "Львовская политехника" после открытия уголовного производства против неё: документ.
Ульяна Кричковская
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