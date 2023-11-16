Нацрада перевірить 5 канал через етер Яніни Соколової із Фаріон

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію 4 листопада програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де гостем була колишня нардепка, відома скандальними заявами мовознавиця Ірина Фаріон. Таке рішення одноголосно ухвалили на засіданні 16 листопада.

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До Нацради листи щодо цього етеру надіслали омбудсмен та Служба безпеки України.

Член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма, попередньо, "має ознаки порушення" закону про медіа, який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

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За його словами, перевірка відбудеться з 7 до 15 грудня 2023 року.

Після критики у соцмережах, зокрема з боку військових, у листопаді 2023 року Фаріон почала публікувати у своєму Telegram-каналі листи "з підтримкою". Зокрема, лист студента-філолога Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму, на скриншоті було видно його ім'я, прізвище, спеціальність, рік навчання та місто, де він здобуває освіту.

13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Глєбовим, він каже, що його затримали каральні органи окупантів. Омбудсмен звернувся до СБУ щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

15 листопада екснардепку Фаріон звільнили з університету "Львівська політехніка" після відкриття кримінального провадження щодо неї: документ.

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