Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" – документ

Екснардепку Ірину Фаріон звільнили з університету "Львівська політехніка" після відкриття кримінального провадження щодо неї. Про це повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах і поділилося відповідним документом. Пізніше факт звільнення підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий.

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Дата у наказі - 15 листопада, сьогодні ж щодо екснардепки було відкрито кримінальне провадження.

Згідно з документом, Фаріон звільнено з посади професора університету.

Приводом для цього стало порушення екснардепкою 41-ї статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Сьогодні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо екснардепки: справу відкрили за фактом її висловлювань про російськомовних військових та публікації персональних даних проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. Про підозру для Фаріон наразі не повідомлялося.

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Після критики у соцмережах, зокрема з боку військових, Фаріон почала публікувати у своєму Telegram-каналі листи з підтримкою. Зокрема, вона опублікувала лист студента-філолога Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму, на скриншоті було видно його ім'я, прізвище, спеціальність, рік навчання та місто, де він здобуває освіту.

13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Глєбовим, він каже, що його затримали каральні органи окупантів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до СБУ щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

14 листопада в університеті "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, відбувся мітинг, студенти вимагали звільнення екснардепки.

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