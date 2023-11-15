Фарион уволили из "Львовской политехники" – документ
15.11.2023, 20:40
Ирина Фарион (Фото: соцсети)
Экснардепку Ирину Фарион уволили из университета "Львовская политехника" после возбуждения уголовного производства по ней. Об этом сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах и поделился соответствующим документом.
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Дата в приказе - 15 ноября, сегодня в отношении экснардепки было открыто уголовное производство.
Согласно документу, Фарион уволена с должности профессора университета.
Поводом для этого стало нарушение экснардепкой 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
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