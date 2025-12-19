Науседа: Евросоюз вернется к вопросу финансирования Украины, если €90 млрд будет недостаточно

Евросоюз в случае необходимости будет искать дополнительное финансирование, заявил президент Литвы

науседа Olivier Matthys EPA

Европейский Союз готов вернуться к вопросу дополнительного финансирования Украины, если согласованного кредита в объеме €90 млрд окажется недостаточно. Об этом заявивший президент Литвы Гитанас Науседа телеканала LRT.

По его словам, ЕС нашел механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы – и это покрывает текущие потребности Киева.

Литовский лидер также отметил, что Европейский Союз вернется к этому вопросу на следующем очередном заседании Европейского совета.

"Если потребуется дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", – подчеркнул Науседа.

Ранее Европейская комиссия оценила потребности Украины на 2026-2027 годы в €138,6 млрд. Из этой суммы €83,4 млрд предусмотрено на финансирование армии, а €52,3 млрд – на стабилизацию экономики и покрытие дефицита бюджета.