Науседа: Евросоюз вернется к вопросу финансирования Украины, если €90 млрд будет недостаточно
Европейский Союз готов вернуться к вопросу дополнительного финансирования Украины, если согласованного кредита в объеме €90 млрд окажется недостаточно. Об этом заявивший президент Литвы Гитанас Науседа телеканала LRT.
По его словам, ЕС нашел механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы – и это покрывает текущие потребности Киева.
Литовский лидер также отметил, что Европейский Союз вернется к этому вопросу на следующем очередном заседании Европейского совета.
"Если потребуется дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", – подчеркнул Науседа.
Ранее Европейская комиссия оценила потребности Украины на 2026-2027 годы в €138,6 млрд. Из этой суммы €83,4 млрд предусмотрено на финансирование армии, а €52,3 млрд – на стабилизацию экономики и покрытие дефицита бюджета.
- 18 декабря в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором решались возможные механизмы финансовой поддержки Украины. На нем был присутствующий Зеленский.
- Лидеры стран-членов Евросоюза одобрили на саммите решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
