Науседа: Євросоюз повернеться до питання фінансування України, якщо €90 млрд буде недостатньо

науседа Olivier Matthys EPA

Європейський Союз готовий повернутися до питання додаткового фінансування України, якщо погодженого кредиту в обсязі €90 млрд виявиться недостатньо. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа телеканалу LRT.

За його словами, ЄС знайшов механізм фінансування України на 2026–2027 роки – і це покриває поточні потреби Києва.

Читайте також Оборонний союз проти Росії: Україна плюс Європа мінус США

Литовський лідер також зазначив, що Європейський Союз повернеться до цього питання на наступному черговому засіданні Європейської ради.

"Якщо буде потрібне додаткове фінансування, Європейський Союз готовий шукати рішення, і ці рішення будуть знайдені", – наголосив Науседа.

Раніше Європейська комісія оцінила потреби України на 2026–2027 роки у €138,6 млрд. З цієї суми €83,4 млрд передбачено на фінансування армії, а €52,3 млрд – на стабілізацію економіки й покриття дефіциту бюджету.