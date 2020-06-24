Наводнение в Западной Украине: правительство решило, как преодолеть последствия

Наводнения на Западной Украине (фото - Arsen Avakov/Twitter)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях Украины, передает правительственный портал.

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Среди неотложных мер по преодолению последствий ЧС предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона, организация жизнеобеспечения пострадавшего населения; надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

Кроме того, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров ущерба, а пострадавшему населению - оказана финансовая помощь от государства.

МВД поручено организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества людей, которых эвакуировали из опасных территорий. А ГСЧС премьер поручил направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности мостов.

Шмыгаль также сообщил, что 25 июня состоится внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы ликвидации последствий непогоды, в том числе и о выделении средств.

В то же время президент Владимир Зеленский требует от правительства "найти системное решение, чтобы решить вопрос раз и навсегда, а не ежегодно терять людей и деньги", сообщили в ОП.

По его словам, Украина ежегодно тратит на ликвидацию последствий непогоды от 500 до 800 миллионов гривен, а в этом году расходы, вероятно, составят более миллиарда гривень.

Поэтому президент требует "заняться укреплением берегов рек, чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда". "Необходимо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта", - отметил Зеленский.

23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.

24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.

Сегодня Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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