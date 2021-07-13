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Найдена потерянная монография Медведчука. Писал о "великодержавных амбициях" правителей РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 14:29
Найдена потерянная монография Медведчука. Писал о
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Общественное движение ЧЕСНО нашло монографию, созданную на основе диссертации одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которую ранее не могли найти журналисты. В работе "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства" автор, как сообщается, обосновывает необходимость поиска "украинской национальной идеи".

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В ЧЕСНО пишут, что Медведчук критиковал экономическую модель СССР, обосновывал логичность его упадка и радовался, что "распад СССР для Украины в целом состоялся мирно".

Помимо этого, в тексте Медведчук поясняет одну из причин экономического кризиса в Украине. На тот момент, как пишет ЧЕСНО, Медведчук считал, что виной этому "великодержавные амбиции российских правителей".

Также политик в своей работе выступает в защиту украинского языка. Медведчук утверждает, что "наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни".

"Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителям украинской интеллигенции", – писал он.

Медведчук, который, как говорят в ЧЕСНО, ввел темники для СМИ, в своей монографии выступает "за свободный обмен мнениями в обществе". 

Как отмечают активисты, у авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения, был ли он автором всего текста.

"Первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государства и разделения властей в тогдашней Украине", – говорится в тексте. 

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
  • По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
  • Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
  • 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Позже суд продлил меру пресечения до сентября.
Станислав Стороженко
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научная работа виктор медведчук Чесно ОПЗЖ диссертация монография
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