Найдена потерянная монография Медведчука. Писал о "великодержавных амбициях" правителей РФ

Общественное движение ЧЕСНО нашло монографию, созданную на основе диссертации одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которую ранее не могли найти журналисты. В работе "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства" автор, как сообщается, обосновывает необходимость поиска "украинской национальной идеи".

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В ЧЕСНО пишут, что Медведчук критиковал экономическую модель СССР, обосновывал логичность его упадка и радовался, что "распад СССР для Украины в целом состоялся мирно".

Помимо этого, в тексте Медведчук поясняет одну из причин экономического кризиса в Украине. На тот момент, как пишет ЧЕСНО, Медведчук считал, что виной этому "великодержавные амбиции российских правителей".

Также политик в своей работе выступает в защиту украинского языка. Медведчук утверждает, что "наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни".

"Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителям украинской интеллигенции", – писал он.

Медведчук, который, как говорят в ЧЕСНО, ввел темники для СМИ, в своей монографии выступает "за свободный обмен мнениями в обществе".

Как отмечают активисты, у авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения, был ли он автором всего текста.

"Первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государства и разделения властей в тогдашней Украине", – говорится в тексте.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.