Найдена потерянная монография Медведчука. Писал о "великодержавных амбициях" правителей РФ
Общественное движение ЧЕСНО нашло монографию, созданную на основе диссертации одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которую ранее не могли найти журналисты. В работе "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства" автор, как сообщается, обосновывает необходимость поиска "украинской национальной идеи".
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Помимо этого, в тексте Медведчук поясняет одну из причин экономического кризиса в Украине. На тот момент, как пишет ЧЕСНО, Медведчук считал, что виной этому "великодержавные амбиции российских правителей".
Также политик в своей работе выступает в защиту украинского языка. Медведчук утверждает, что "наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни".
"Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителям украинской интеллигенции", – писал он.
Медведчук, который, как говорят в ЧЕСНО, ввел темники для СМИ, в своей монографии выступает "за свободный обмен мнениями в обществе".
Как отмечают активисты, у авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения, был ли он автором всего текста.
"Первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государства и разделения властей в тогдашней Украине", – говорится в тексте.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Позже суд продлил меру пресечения до сентября.
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