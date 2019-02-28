Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 20:39

Назван кандидат в президенты, против которого открыли дело

Назван кандидат в президенты, против которого открыли дело - Фото
Юрий Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело открыто по статье 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) УК

Реклама
Реклама

Уголовное производство, связанное с залоговой суммой одного из кандидатов в президенты, о котором ранее заявлял глава МВД Арсен Аваков, касается кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом проекту Схемы сообщили в Нацполиции.

25 февраля Аваков сказал, что расследование ведется на основании того, что некоторые частные лица, которые якобы жертвовали деньги в фонд кандидата, ничего об этом не знали.

Реклама

"Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам": Аваков говорил о Тимошенко. Но не о Юлии, а – Юрии", - говорят в Схемах.

Журналисты напомнили, что Юлия Тимошенко считает своего однофамильца Юрия техническим кандидатом кандидата в президенты Петра Порошенко. Она назвала его выдвижение "грязной манипуляцией".

В Схемах говорят, что полиция расследует уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог.

Дело открыто по статье 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) УК.

Сам Тимошенко заявил, что считает это политическим преследованием.

Согласно расследованию Схем, некоторые из физических лиц, которые, согласно документам партии Батькивщина, являются ее спонсорами, отрицают, что жертвовали деньги.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, выборы, кандидат, юлия тимошенко, юрий тимошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 