Назван кандидат в президенты, против которого открыли дело

Юрий Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уголовное производство, связанное с залоговой суммой одного из кандидатов в президенты, о котором ранее заявлял глава МВД Арсен Аваков, касается кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом проекту Схемы сообщили в Нацполиции.

25 февраля Аваков сказал, что расследование ведется на основании того, что некоторые частные лица, которые якобы жертвовали деньги в фонд кандидата, ничего об этом не знали.

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"Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам": Аваков говорил о Тимошенко. Но не о Юлии, а – Юрии", - говорят в Схемах.

Журналисты напомнили, что Юлия Тимошенко считает своего однофамильца Юрия техническим кандидатом кандидата в президенты Петра Порошенко. Она назвала его выдвижение "грязной манипуляцией".

В Схемах говорят, что полиция расследует уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог.

Дело открыто по статье 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) УК.

Сам Тимошенко заявил, что считает это политическим преследованием.

Согласно расследованию Схем, некоторые из физических лиц, которые, согласно документам партии Батькивщина, являются ее спонсорами, отрицают, что жертвовали деньги.