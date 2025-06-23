NBC: Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в США
Иран направил президенту США Дональду Трампу коммюнике за несколько дней до ударов по его ядерным объектам, угрожая активировать "спящие ячейки террористов" на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.
Угрозы поступили Трампу через посредника во время саммита "Большой семерки" (G7). Тогда он покинул заседание, чтобы обсудить варианты действий по конфликту между Израилем и Ираном.
Издание отмечает, что Белый дом не ответил на запросы о комментариях, а представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) отказалось от комментариев.
"Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах находятся в состоянии повышенной готовности к любым потенциальным мерам мести внутри Соединенных Штатов", – отмечают журналисты.
23 июня издание NBC сообщало, что США готовятся к тому, что Иран может нанести ответный удар после атаки на его ядерные объекты. Произойти это может в ближайшие 48 часов.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп назвал Тегеран "хулиганом" и заявил, что тот должен вернуться к переговорам. Он также предупредил, что попытки ответить на атаки будут встречены силой.
- По информации Fox News и CNN, Иран мог быть атакован 30 ракетами "Томагавк" и пятью-шестью противобункерными бомбами GBU-57.
- Иран после атаки США пригласил срочное заседание ООН и ударил ракетами по Израилю. Известно об 11 пострадавших, в Тель-Авиве разрушен жилой дом.