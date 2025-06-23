NBC: Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Иран направил президенту США Дональду Трампу коммюнике за несколько дней до ударов по его ядерным объектам, угрожая активировать "спящие ячейки террористов" на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Угрозы поступили Трампу через посредника во время саммита "Большой семерки" (G7). Тогда он покинул заседание, чтобы обсудить варианты действий по конфликту между Израилем и Ираном.

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Издание отмечает, что Белый дом не ответил на запросы о комментариях, а представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) отказалось от комментариев.

"Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах находятся в состоянии повышенной готовности к любым потенциальным мерам мести внутри Соединенных Штатов", – отмечают журналисты.

23 июня издание NBC сообщало, что США готовятся к тому, что Иран может нанести ответный удар после атаки на его ядерные объекты. Произойти это может в ближайшие 48 часов.