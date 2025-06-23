NBC: Іран погрожував Трампу активувати "терористичні сплячі осередки" у США
Іран надіслав президенту США Дональду Трампу комюніке за кілька днів до ударів по його ядерних об'єктах, погрожуючи активувати "сплячі осередки терористів" на території Сполучених Штатів. Про це повідомляє NBC з посиланням на американських чиновників.
Погрози надійшли Трампу через посередника під час саміту "Великої сімки" (G7). Тоді він покинув засідання, щоб обміркувати варіанти дій у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.
Видання зазначає, що Білий дім не відповів на запити про коментарі, а представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) відмовилось від коментарів.
"Його адміністрація, а також правоохоронні органи у ключових містах перебувають у стані підвищеної готовності до будь-яких потенційних заходів помсти всередині Сполучених Штатів", – зазначають журналісти.
23 червня видання NBC повідомляло, що США готуються до того, що Іран може завдати удару у відповідь після атаки на його ядерні об'єкти. Відбутися це може у найближчі 48 годин.
- У ніч проти 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп назвав Тегеран "хуліганом" та заявив, що той має повернутися до переговорів. Він також попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
- За інформацією Fox News та CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" та п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
- Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю. Відомо про 11 постраждалих, у Тель-Авіві зруйновано житловий будинок.