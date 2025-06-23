NBC: Іран погрожував Трампу активувати "терористичні сплячі осередки" у США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Іран надіслав президенту США Дональду Трампу комюніке за кілька днів до ударів по його ядерних об'єктах, погрожуючи активувати "сплячі осередки терористів" на території Сполучених Штатів. Про це повідомляє NBC з посиланням на американських чиновників.

Погрози надійшли Трампу через посередника під час саміту "Великої сімки" (G7). Тоді він покинув засідання, щоб обміркувати варіанти дій у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також США вдарили по Ірану. Що це означає для України

Видання зазначає, що Білий дім не відповів на запити про коментарі, а представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) відмовилось від коментарів.

"Його адміністрація, а також правоохоронні органи у ключових містах перебувають у стані підвищеної готовності до будь-яких потенційних заходів помсти всередині Сполучених Штатів", – зазначають журналісти.

23 червня видання NBC повідомляло, що США готуються до того, що Іран може завдати удару у відповідь після атаки на його ядерні об'єкти. Відбутися це може у найближчі 48 годин.