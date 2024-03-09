NBC: Республиканцы в Палате представителей создают проект помощи – кредитную программу

Глава комитета иностранных дел нижней палаты Конгресса Маккола заявил, что не исключено, что замороженные российские активы будут привлечены

Майк Джонсон (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей работают над разработкой собственного пакета помощи Украине, который, как они надеются, сможет пройти через Конгресс. Этот пакет предусмотрен предоставление Киеву кредитов, сообщило издание NBC News со ссылкой на слова трех собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

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По данным собеседников, планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от окончательного формирования, но республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят быть готовыми к принятию закона, как только Конгресс утвердит очередной срок закрытия правительства – 22 марта.

По их словам, дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированные двухнедельные каникулы в Конгрессе в конце марта.

По словам председателя комитета иностранных дел нижней палаты Конгресса США Майкла Маккола, изучается возможность выделения части невоенной помощи в виде кредитов. Не исключено, что замороженные российские активы будут привлечены, отметил он.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

8 марта демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украины, предлагаемый республиканцами.

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