NBC: Республіканці в Палаті представників розробляють проєкт допомоги Україні – кредитну програму

Голова комітету закордонних справ нижньої палати Конгресу Маккол заявив, що не виключено, що заморожені російські активи будуть залучені

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над розробкою власного пакета допомоги Україні, який, як вони сподіваються, зможе пройти через Конгрес. Цей пакет передбачає надання Києву кредитів, повідомило видання NBC News із посиланням на слова трьох співрозмовників, які ознайомлені із цим питанням.

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За даними співрозмовників, плани є на попередній стадії й ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до ухвалення закону, щойно Конгрес затвердить черговий термін закриття уряду – 22 березня.

За їхніми словами, подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня.

За словами голови комітету закордонних справ нижньої палати Конгресу США Майкла Маккола, вивчається можливість виділення частини невійськової допомоги як кредитів. Не виключено, що заморожені російські активи будуть залучені, зазначив він.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

4 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.

8 березня демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроєкт з допомогою Україні, який пропонують республіканці.

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