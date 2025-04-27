NBC: Трамп в разговоре с Хегсетом назвал детским отправку жене данных об ударе по Йемену

Пит Гегсет (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в приватном разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом раскритиковал его за отправку информации о военной операции в чат с родственниками. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Во время недавнего телефонного разговора Трамп сказал Хегсету, что он не одобряет то, что тот отправлял информацию об авиаударах в Йемене в групповом чате в мессенджере Signal. В чат входили жена Хегсета, его брат и личный адвокат. Трамп описал то, что сделал министр обороны, как "детство", сказали американский чиновник и еще один человек, знакомый с разговором.

Однако разговор закончился тем, что американский президент призвал министра обороны продолжать "бороться", добавили они.

Два чиновника рассказали журналистам, что поведение Хегсета стало "нестабильным", и он кажется все более "неуверенным" в своей работе и статусе в администрации, что заставляет его часто заявлять сотрудникам, что он не может позволить себя уволить.

Люди, работающие с министром обороны, говорят, что тот стал "трудным и колючим" во взаимодействии, а также ругает персонал и кричит на него.

Собеседники медиа утверждают, что глава Пентагона теперь стремится, чтобы на фоне скандалов Трамп видел в нем "борца". Поэтому он стал больше сосредотачиваться на публичных и телевизионных выступлениях, в частности, на канале Fox News, где он раньше работал. Все это, чтобы иметь возможность обращаться к президенту.