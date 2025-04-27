NBC: Трамп у розмові з Гегсетом назвав дитячим надсилання дружині даних про удар по Ємену

Піт Гегсет (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у приватній розмові з очільником Пентагону Пітом Гегсетом розкритикував його за надсилання інформації про військову операцію у чат з родичами. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Під час нещодавньої телефонної розмови Трамп сказав Гегсету, що він не схвалює те, що той надсилав інформацію про авіаудари в Ємені в груповому чаті в месенджері Signal. До чату входили дружина Гегсета, його брат і особистий адвокат. Трамп описав те, що зробив міністр оборони, як "дитинство", сказали американський посадовець і ще одна особа, знайома з розмовою.

Проте розмова закінчилася тим, що американський президент закликав міністра оборони продовжувати "боротися", додали вони.

Двоє посадовців розповіли журналістам, що поведінка Гегсета стала "нестабільною", і він здається все більш "невпевненим" у своїй роботі та статусі в адміністрації, що змушує його часто заявляти співробітникам, що він не може дозволити себе звільнити.

Люди, які працюють з міністром оборони, кажуть, що той став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.

Співрозмовники медіа стверджують, що очільник Пентагону тепер прагне, щоб на тлі скандалів Трамп бачив у ньому "борця". Тому він почав більше зосереджуватися на публічних та телевізійних виступах, зокрема на каналі Fox News, де він раніше працював. Усе це, щоб мати можливість звертатися безпосередньо до президента.