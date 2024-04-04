Глава МИД Финляндии: Не чувствуем сиюминутной военной угрозы от России, но готовы ко всему
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна пока не чувствует "сиюминутной" военной угрозы со стороны России, но готова к любым обстоятельствам. Об этом она сообщила в интервью Телеграфу.
По ее словам, Финляндия имеет длинную границу с Россией и уже подвергалась вторжениям.
"Мы знаем, о чем идет речь и какая угроза перед нами возникает. Это, вероятно, также объясняет, почему финны так симпатизируют украинцам. Сиюминутной военной угрозы со стороны России мы не ощущаем. Мы готовы к любым обстоятельствам", — сказала Валтонен.
Она отметила, что на протяжении многих лет Россия устраивала кибератаки против Финляндии и других европейских стран.
Дипломат заявила, что также на границе Москва сделала своим инструментом граждан третьих стран.
"Нам пришлось закрыть всю восточную границу в конце прошлого года, потому что мы видим, что Россия, вероятно, будет угрожать нам в долгосрочной перспективе. Дезинформация и пропаганда всегда имели место, но я думаю, что финны хорошо знают, что правда, а что нет", — резюмировала глава МИД.
- 29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.
- 19 марта в правительстве Финляндии заявили, что страна присоединится к чешской инициативе и выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
- 3 апреля Украина и Финляндия подписали 10-летнее соглашение о безопасности. Президент Финляндии Стубб также объявил, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро.
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