Глава МИД Финляндии: Не чувствуем сиюминутной военной угрозы от России, но готовы ко всему

Валтонен заявила, что Россия годами устраивала кибератаки против Финляндии, но прямой военной угрозы в Хельсинки пока не чувствуют

Элина Валтонен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна пока не чувствует "сиюминутной" военной угрозы со стороны России, но готова к любым обстоятельствам. Об этом она сообщила в интервью Телеграфу.

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По ее словам, Финляндия имеет длинную границу с Россией и уже подвергалась вторжениям.

"Мы знаем, о чем идет речь и какая угроза перед нами возникает. Это, вероятно, также объясняет, почему финны так симпатизируют украинцам. Сиюминутной военной угрозы со стороны России мы не ощущаем. Мы готовы к любым обстоятельствам", — сказала Валтонен.

Она отметила, что на протяжении многих лет Россия устраивала кибератаки против Финляндии и других европейских стран.

Дипломат заявила, что также на границе Москва сделала своим инструментом граждан третьих стран.

"Нам пришлось закрыть всю восточную границу в конце прошлого года, потому что мы видим, что Россия, вероятно, будет угрожать нам в долгосрочной перспективе. Дезинформация и пропаганда всегда имели место, но я думаю, что финны хорошо знают, что правда, а что нет", — резюмировала глава МИД.

29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.

19 марта в правительстве Финляндии заявили, что страна присоединится к чешской инициативе и выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

3 апреля Украина и Финляндия подписали 10-летнее соглашение о безопасности. Президент Финляндии Стубб также объявил, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро.

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