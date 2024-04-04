Глава МИД Финляндии: Не чувствуем сиюминутной военной угрозы от России, но готовы ко всему
Элина Валтонен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна пока не чувствует "сиюминутной" военной угрозы со стороны России, но готова к любым обстоятельствам. Об этом она сообщила в интервью Телеграфу.

По ее словам, Финляндия имеет длинную границу с Россией и уже подвергалась вторжениям. 

"Мы знаем, о чем идет речь и какая угроза перед нами возникает. Это, вероятно, также объясняет, почему финны так симпатизируют украинцам. Сиюминутной военной угрозы со стороны России мы не ощущаем. Мы готовы к любым обстоятельствам", — сказала Валтонен.

Она отметила, что на протяжении многих лет Россия устраивала кибератаки против Финляндии и других европейских стран.

Дипломат заявила, что также на границе Москва сделала своим инструментом граждан третьих стран. 

"Нам пришлось закрыть всю восточную границу в конце прошлого года, потому что мы видим, что Россия, вероятно, будет угрожать нам в долгосрочной перспективе. Дезинформация и пропаганда всегда имели место, но я думаю, что финны хорошо знают, что правда, а что нет", — резюмировала глава МИД.

  • 29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.
  • 19 марта в правительстве Финляндии заявили, что страна присоединится к чешской инициативе и выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
  • 3 апреля Украина и Финляндия подписали 10-летнее соглашение о безопасности. Президент Финляндии Стубб также объявил, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро.

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