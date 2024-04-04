Глава МЗС Фінляндії: Не відчуваємо негайної військової загрози від Росії, але ми готові до всього

Валтонен заявила, що Росія роками влаштовувала кібератаки проти Фінляндії, але прямої військової загрози в Гельсінкі поки не відчувають

Еліна Валтонен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна поки що не відчуває "негайної" військової загрози з боку Росії, але готова до будь-яких обставин. Про це вона повідомила у інтерв'ю Телеграфу.

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За її словами, Фінляндія має довгий кордон з Росією і вже зазнавала вторгнення.

"Ми знаємо, про що йдеться і яка загроза перед нами виникає. Це, ймовірно, також пояснює, чому фіни так симпатизують українцям. Негайної військової загрози з боку Росії ми не відчуваємо. Ми готові до будь-яких обставин", – сказала Валтонен.

Вона зазначила, що протягом багатьох років Росія влаштовувала кібератаки проти Фінляндії та інших країн Європи.

Дипломат заявила, що також на кордоні Москва зробила своїм інструментом громадян третіх країн.

"Нам довелося закрити весь східний кордон наприкінці минулого року, тому що ми бачимо, що Росія, ймовірно, загрожуватиме нам у довгостроковій перспективі. Дезінформація та пропаганда завжди мали місце, але я думаю, що фіни добре знають, що правда, а що ні", – резюмувала глава МЗС.

29 лютого повідомлялося, що у Фінляндії не наклали жодних обмежень на військову допомогу, і Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, також і на території Росії.

19 березня в уряді Фінляндії заявили, що країна приєднається до чеської ініціативи та виділить 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

3 квітня Україна та Фінляндія підписали 10-річну угоду про безпеку. Президент Фінляндії Стубб також оголосив, що Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги вартістю 188 млн євро.

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