Не передача, а обмен. Посол Украины в Польше поделился деталями переговоров о МиГ-29

МиГ-29 (Фото: ЕРА)

Польша может передать Украине новую партию советских истребителей МиГ-29 в обмен на ряд ноу-хау в сфере использования беспилотников, которые уже показали свою эффективность на поле боя. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет RMF24.

Он отметил, что речь идет не о передаче МиГ-29, а именно об обмене 14 самолетов, которые находятся в распоряжении Польши. В свою очередь, Варшава может получить от Украины, в частности, технологии по применению дронов, а также украинские беспилотники. Их модели и количество Бондарь не уточнил, но отметил, что эта техника хорошо зарекомендовала себя и может усилить обороноспособность Польши.

Посол отказался назвать дату возможной поставки самолетов Украине, подчеркнув, что открытые обсуждения могут повредить сотрудничеству.

"Мы онлайн, и нас могут слышать не только друзья, но и враги. Нам запрещено обсуждать детали, которые могут помешать нашему сотрудничеству", – сказал он.