Не передання, а обмін. Посол України в Польщі поділився деталями перемовин про МіГ-29

МіГ-29 (Фото: ЕРА)

Польща може передати Україні нову партію радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на низку ноу-хау у сфері використання безпілотників, які вже показали свою ефективність на полі бою. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, пише RMF24.

Він зазначив, що йдеться не про передання МіГ-29, а саме про обмін 14 літаків, які перебувають у розпорядженні Польщі. Своєю чергою, Варшава може отримати від України, зокрема, технології щодо застосування дронів, а також українські безпілотники. Їхні моделі та кількість Бондар не уточнив, але зазначив, що ця техніка добре зарекомендувала себе та може посилити обороноздатність Польщі.

Посол відмовився назвати дату можливого постачання літаків Україні, наголосивши, що відкриті обговорення можуть зашкодити співпраці.

"Ми онлайн, і нас можуть чути не лише друзі, а й вороги. Нам заборонено обговорювати деталі, які можуть перешкодити нашій співпраці", – сказав він.