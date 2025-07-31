"Не увидели никакого прогресса". Рубио заявил о новых переговорах с россиянами

Марко Рубио (Фото: Fazry Ismail/EPA)

На этой неделе американская сторона провела переговоры с российскими чиновниками по урегулированию войны, однако Вашингтон "не увидел никакого прогресса". Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News, интервью опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, президент США Дональд Трамп ждал более шести месяцев и прилагал усилия для установления мира. Вашингтон продолжает взаимодействовать с Москвой по урегулированию войны.

"У нас также состоялся с ними целый разговор – не с Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей – в надежде достичь взаимопонимания о пути к миру, но мы не видим никакого прогресса в этом вопросе", – констатировал Рубио.

Он считает, что Трампа больше всего раздражают телефонные звонки, где россияне утверждают: "Да, мы бы хотели, чтобы это закончилось, если бы мы могли найти путь вперед".

"А потом он включает новости, и видит, что еще один город подвергся бомбардировке, в том числе и расположенные далеко от линии фронта. Поэтому в определенный момент ему придется принять решение о том, сколько продолжать усилия по прекращению огня, если одна из сторон не заинтересована в этом", – добавил глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что американский президент имеет много вариантов относительно санкций против России. Он выразил надежду, что этого удастся избежать и найти способ остановить боевые действия.

"Лучший путь – это прекращение стрельбы и начало переговоров. Однако пока по крайней мере мы чувствуем, что российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели", – констатировал он.

США и в дальнейшем будут готовы участвовать в чем-то подобном, если появится такая возможность, сказал Рубио, добавив, что Трамп "не собирается ждать вечно".