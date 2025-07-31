"Не побачили жодного прогресу". Рубіо заявив про нові переговори з росіянами

США провели зустріч з чиновниками РФ, сподіваючись досягти порозуміння про шлях до миру

Марко Рубіо (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Цього тижня американська сторона провела переговори з російськими посадовцями щодо врегулювання війни, однак Вашингтон "не побачив жодного прогресу". Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News, інтерв’ю опублікувала пресслужба Держдепартаменту.

За його словами, президент США Дональд Трамп чекав понад шість місяців та докладав зусиль для встановлення миру. Вашингтон продовжує взаємодіяти з Москвою щодо врегулювання війни.

"У нас також відбулася з ними ціла розмова – не з Путіним, а з деякими з його високопоставлених людей – сподіваючись досягти порозуміння про шлях до миру, але ми не бачимо жодного прогресу в цьому питанні", – констатував Рубіо.

Він вважає, що Трампа найбільше дратують телефонні дзвінки, де росіяни стверджують: "Так, ми б хотіли, щоб це закінчилося, якби ми могли знайти шлях вперед".

"А потім він вмикає новини, і бачить, що ще одне місто було бомбардовано, зокрема й ті, що розташовані далеко від лінії фронту. Тож у певний момент йому доведеться ухвалити рішення про те, скільки продовжувати зусилля щодо припинення вогню, якщо одна зі сторін не зацікавлена в цьому", – додав глава американської дипломатії.

Рубіо наголосив, що американський президент має багато варіантів щодо санкцій проти Росії. Він висловив сподівання, що цього вдасться уникнути й знайти спосіб зупинити бойові дії.

"Найкращий шлях – це припинення стрілянини й початок переговорів. Однак поки що принаймні ми відчуваємо, що російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", – констатував він.

США й надалі будуть готові брати участь у чомусь подібному, якщо з’явиться така можливість, сказав Рубіо, додавши, що Трамп "не збирається чекати вічно".