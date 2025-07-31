"Не побачили жодного прогресу". Рубіо заявив про нові переговори з росіянами
Цього тижня американська сторона провела переговори з російськими посадовцями щодо врегулювання війни, однак Вашингтон "не побачив жодного прогресу". Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News, інтерв’ю опублікувала пресслужба Держдепартаменту.
За його словами, президент США Дональд Трамп чекав понад шість місяців та докладав зусиль для встановлення миру. Вашингтон продовжує взаємодіяти з Москвою щодо врегулювання війни.
"У нас також відбулася з ними ціла розмова – не з Путіним, а з деякими з його високопоставлених людей – сподіваючись досягти порозуміння про шлях до миру, але ми не бачимо жодного прогресу в цьому питанні", – констатував Рубіо.
Він вважає, що Трампа найбільше дратують телефонні дзвінки, де росіяни стверджують: "Так, ми б хотіли, щоб це закінчилося, якби ми могли знайти шлях вперед".
"А потім він вмикає новини, і бачить, що ще одне місто було бомбардовано, зокрема й ті, що розташовані далеко від лінії фронту. Тож у певний момент йому доведеться ухвалити рішення про те, скільки продовжувати зусилля щодо припинення вогню, якщо одна зі сторін не зацікавлена в цьому", – додав глава американської дипломатії.
Рубіо наголосив, що американський президент має багато варіантів щодо санкцій проти Росії. Він висловив сподівання, що цього вдасться уникнути й знайти спосіб зупинити бойові дії.
"Найкращий шлях – це припинення стрілянини й початок переговорів. Однак поки що принаймні ми відчуваємо, що російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", – констатував він.
США й надалі будуть готові брати участь у чомусь подібному, якщо з’явиться така можливість, сказав Рубіо, додавши, що Трамп "не збирається чекати вічно".
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
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