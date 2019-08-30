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"Не забуду". Коломойский назвал заслуги Порошенко

"Не забуду". Коломойский назвал заслуги Порошенко - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)
30.08.2019, 18:25

Бизнесмен считает, что Порошенко был одним из тех, кому удалось удержать страну в самые тяжелые времена

Бизнесмен Игорь Коломойский отметил, что у пятого президента Петра Порошенко есть много заслуг, которые он не забудет. Об этом олигарх рассказал в интервью Цензор.нет.

"Я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины", - поделился своим мнением олигарх.

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Однако он тут же подчеркнул, что за допущенные ошибки на пятого президента можно подавать в суд.

"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья", - подытожил Коломойский.

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Петр Порошенко игорь коломойский
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