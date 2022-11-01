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Небензя в ООН начал угрожать судам с зерном. Кислица назвал это "крокодиловыми слезами"

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 09:33
Небензя в ООН начал угрожать судам с зерном. Кислица назвал это
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель России в ООН Василий Небензя 31 октября заявил, что оккупанты планируют блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море после того, как страна-агрессор объявила о "приостановке" участия в зерновом соглашении. Посол Украины Сергей Кислица назвал угрозы Небензи "крокодиловыми слезами". 

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На обсуждении в ООН Небензя заявил, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", — сказал российский "дипломат".

Кислица, комментируя российского представителя, заявил, что он "возмущен, но не удивлен". Дипломат отметил, что подобные заявления говорят о том, что Россия всегда обостряла продовольственный кризис в качестве инструмента давления на мир и шантажа.

"Крокодиловы слезы представителя Путина не прикрывают цинизма его хозяев и их полного игнорирования насущных потребностей в питании миллионов людей в разных уголках мира", — заявил Кислица. 

СПРАВКА. Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия прекращает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота. После этого морской экспорт зерна из Украины приостановился на один день. Но уже 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с аграрной продукцией. Президент Владимир Зеленский заявил, что зерновое соглашение остается в силе, несмотря на агрессивные заявления со стороны России.

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Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Василий Небензя ООН война зерновая сделка
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