Небензя в ООН начал угрожать судам с зерном. Кислица назвал это "крокодиловыми слезами"

Представитель России в ООН Василий Небензя 31 октября заявил, что оккупанты планируют блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море после того, как страна-агрессор объявила о "приостановке" участия в зерновом соглашении. Посол Украины Сергей Кислица назвал угрозы Небензи "крокодиловыми слезами".

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На обсуждении в ООН Небензя заявил, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", — сказал российский "дипломат".

Кислица, комментируя российского представителя, заявил, что он "возмущен, но не удивлен". Дипломат отметил, что подобные заявления говорят о том, что Россия всегда обостряла продовольственный кризис в качестве инструмента давления на мир и шантажа.

"Крокодиловы слезы представителя Путина не прикрывают цинизма его хозяев и их полного игнорирования насущных потребностей в питании миллионов людей в разных уголках мира", — заявил Кислица.

Российский постпред время от времени сбегает с заседаний Совбеза ООН, когда выступающие вскрывают российскую ложь об Украине и не только.

В октябре в интервью LIGA.net Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".

Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".

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Дмитро Гриниченко

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