"Нечестный способ избежать мобилизации". Глава МОН высказался о студентах старше 25 лет
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что получение второго высшего образования во время войны — это "законный, но нечестный способ избежать мобилизации". Об этом он написал в Facebook.
По его словам, образование не должно становиться способом имитации или поиска "лазеек".
"Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов. Сегодня у нас есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации", — заявил глава ведомства.
Он отметил, что в 2022 году в Украине на 55 000 увеличилось количество студентов-мужчин старше 25 лет, в частности — 33 000 поступили на магистратуру.
Лисовой написал, что в Раде собираются урегулировать данный вопрос — отсрочка должна не распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают "непоследовательное" высшее образование.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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