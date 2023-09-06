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"Нечестный способ избежать мобилизации". Глава МОН высказался о студентах старше 25 лет

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 08:17
Оксен Лисовой (Фото: скриншот с видео)

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что получение второго высшего образования во время войны — это "законный, но нечестный способ избежать мобилизации". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, образование не должно становиться способом имитации или поиска "лазеек". 

"Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов. Сегодня у нас есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации", — заявил глава ведомства.

Он отметил, что в 2022 году в Украине на 55 000 увеличилось количество студентов-мужчин старше 25 лет, в частности — 33 000 поступили на магистратуру. 

Лисовой написал, что в Раде собираются урегулировать данный вопрос — отсрочка должна не распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают "непоследовательное" высшее образование. 

Одновременно отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают "последовательное" образование, а также для педагогических сотрудников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее 0,75 ставки).
"Право на образование — гарантировано Конституцией. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга — не о честности и не о достоинстве", — резюмировал министр.
  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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