"Нечесний спосіб уникнути мобілізації". Глава МОН висловився про студентів старших за 25 років

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що здобуття другої вищої освіти під час війни — це "законний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації". Про це він написав у Facebook.

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За його словами, освіта не повинна ставати способом імітації чи пошуку "лазівок".

"Вчитися ніколи не пізно, втім, вступ до університету не повинен ставати формальністю тільки для отримання будь-яких переваг і бонусів. Сьогодні ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації", — заявив голова відомства.

Він зазначив, що у 2022 році в Україні на 55 000 збільшилася кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, зокрема — 33 000 вступили на магістратуру.

Лісовий написав, що в Раді збираються врегулювати це питання — відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків віком від 30 років, які вступають до навчального закладу та здобувають "непослідовну" вищу освіту.

Одночасно відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років та здобувають "послідовну освіту", а також для педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах (за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки).

"Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність", — резюмував міністр.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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