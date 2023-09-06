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"Нечесний спосіб уникнути мобілізації". Глава МОН висловився про студентів старших за 25 років

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 08:17
Оксен Лісовий (Фото: скриншот з відео)

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що здобуття другої вищої освіти під час війни — це "законний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації". Про це він написав у Facebook.

За його словами, освіта не повинна ставати способом імітації чи пошуку "лазівок".

"Вчитися ніколи не пізно, втім, вступ до університету не повинен ставати формальністю тільки для отримання будь-яких переваг і бонусів. Сьогодні ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації", — заявив голова відомства.

Він зазначив, що у 2022 році в Україні на 55 000 збільшилася кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, зокрема — 33 000 вступили на магістратуру.

Лісовий написав, що в Раді збираються врегулювати це питання — відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків віком від 30 років, які вступають до навчального закладу та здобувають "непослідовну" вищу освіту.

Одночасно відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років та здобувають "послідовну освіту", а також для педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах (за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки).

"Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність", — резюмував міністр.

  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня  РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі 

Дмитро Гриниченко
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