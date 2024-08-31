Нефтебаза под Ростовом горит четвертые сутки после атаки беспилотников – спутниковые фото

Нефтебаза (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Нефтебаза комбината "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов, расположенная в Каменском районе Ростовской области РФ, продолжает гореть после атаки украинских дронов. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, обнародованный российской службой Радио Свобода.

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Фото было сделано в субботу, 31 августа. Оно свидетельствует о том, что пожар потушить пока не удалось.

Нефтебаза, которую в ночь на 28 августа поразили беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, горит четвертые сутки.

Этот объект является частью российского военно-промышленного комплекса и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Радио Свобода напомнила, что нефтебаза в Пролетарске в той же Ростовской области РФ горит уже 14 дней.

Фото: Радио Свобода

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области близ Пролетарска сообщал Генеральный штаб.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.

в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись. 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв.

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