Нафтобаза під Ростовом палає четверту добу після атаки безпілотників – супутникове фото

Нафтобаза (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Нафтобаза комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів, розташована у Кам'янському районі Ростовській області РФ, продовжує палати після атаки українських дронів. Про це свідчить супутниковий знімок, оприлюднений російською службою Радіо Свобода.

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Фото було зроблене в суботу, 31 серпня. Воно свідчить, що пожежу загасити поки не вдалося.

Нафтобаза, яку у ніч проти 28 серпня вразили безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони й Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, горить четверту добу.

Цей обʼєкт є частиною російського військово-промислового комплексу та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Радіо Свобода нагадала, що нафтобаза в Пролетарську в тій самій Ростовській області РФ палає вже 14 днів.

Фото: Радіо Свобода

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися. 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух.

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