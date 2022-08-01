Немецкие ракетные системы MARS II уже в Украине – Резников

Немецкие реактивные системы залпового огня MARS II прибыли в Украину. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Третий брат в семействе дальнобоев – РСЗО MARS II из Германии – прибыл в Украину. Благодарен Германии и лично моей коллеге, министру обороны Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют немецким партнерам", — написал Резников.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley, "доработанная" на заводах Krauss-Maffei-Wegmann с системой управления огнем EFCS от Airbus. Не может "работать" кассетными боеприпасами M26 и M30. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет, в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд.



Дальность поражения – от 38 км до 300 км (баллистической MGM-140). Экипаж – три человека. Масса – 26,6 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см, мощность – 500 л.с., скорость на шоссе – до 64 км/ч, по пересеченной местности – до 48 км/ч, запас хода 480 км.

Германия отчиталась о передаче Украине ракетных систем MARS II на прошлой неделе.

С середины июля у Украины есть на вооружении американские М270, а с конца июня – HIMARS.

Андрей Водяный

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