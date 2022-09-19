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Немецкий министр заявил, что в правительстве нет изменений в позиции по танкам для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:48
Немецкий министр заявил, что в правительстве нет изменений в позиции по танкам для ВСУ - Фото
Кристиан Линднер (Фото - EPA)

Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поводу поставок боевых танков Leopard 2 в Украину, передает Spiegel

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Отвечая на вопрос о заявлениях министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, призывавшей к "быстрым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств в вопросе передачи танков Украине.

"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.

По его сведениям, на встречах союзников в формате Рамштайн была достигнута договоренность круговых поставках и о том, что "боевые танки западного производства не должны поставляться". 

  • Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого до сих пор не произошло.
  • 12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольцотвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.
  • Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль позже добавил, что Германия не хочет поставлять Украине танки, потому что подготовка экипажей для работы с ними якобы займет слишком много времени.

Читайте также: Кулеба: Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard

Оксана Житнюк
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