Немецкий министр заявил, что в правительстве нет изменений в позиции по танкам для ВСУ
Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поводу поставок боевых танков Leopard 2 в Украину, передает Spiegel.
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Отвечая на вопрос о заявлениях министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, призывавшей к "быстрым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств в вопросе передачи танков Украине.
"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.
По его сведениям, на встречах союзников в формате Рамштайн была достигнута договоренность круговых поставках и о том, что "боевые танки западного производства не должны поставляться".
- Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого до сих пор не произошло.
- 12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.
- Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль позже добавил, что Германия не хочет поставлять Украине танки, потому что подготовка экипажей для работы с ними якобы займет слишком много времени.
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