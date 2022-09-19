Немецкий министр заявил, что в правительстве нет изменений в позиции по танкам для ВСУ

Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поводу поставок боевых танков Leopard 2 в Украину, передает Spiegel.

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Отвечая на вопрос о заявлениях министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, призывавшей к "быстрым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств в вопросе передачи танков Украине.

"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.