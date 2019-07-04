Немца судят в ФРГ за сотрудничество с террористами в Донбассе

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В Дортмунде судят 43-летнего гражданина Германии, обвиняемого в сотрудничестве с подконтрольной Кремлю террористической организацией ДНР в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обвиняемый утверждает, что родился во времена СССР, а его отец был украинцем. Он заявил о "гражданском долге" присоединиться к боевикам, но потом "разочаровался" в них.

"Я никогда не был на фронте. Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - заявил немец.

Мужчину арестовали по прилету в аэропорт Ганновера. Сообщается, что он может надеяться на условное наказание.

Ранее в Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса.

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