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04.07.2019, 13:15

Немца судят в ФРГ за сотрудничество с террористами в Донбассе

Немца судят в ФРГ за сотрудничество с террористами в Донбассе - Фото
Фото: pixabay.com

Обвиняемый находился на временно оккупированной территории в 2014-2016 годах, но отрицает, что воевал на стороне российских оккупантов

В Дортмунде судят 43-летнего гражданина Германии, обвиняемого в сотрудничестве с подконтрольной Кремлю террористической организацией ДНР в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обвиняемый утверждает, что родился во времена СССР, а его отец был украинцем. Он заявил о "гражданском долге" присоединиться к боевикам, но потом "разочаровался" в них.

"Я никогда не был на фронте. Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - заявил немец.

Мужчину арестовали по прилету в аэропорт Ганновера. Сообщается, что он может надеяться на условное наказание. 

Ранее в Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса. 

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Теги: боевики, война в донбассе, террористы
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