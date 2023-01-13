Неподача декларации по религиозным мотивам. Киевская судья признана виновной

13 января Высший антикоррупционный суд объявил приговор, которым судья Киевского окружного административного суда признана виновной в умышленном непредоставлении декларации. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Судье назначено наказание в виде штрафа в размере 51 000 грн с лишением на один год права занимать должности, по которым предусмотрена обязанность подавать декларацию, кроме выборных должностей.

Установлено, что судья не подала должным образом ежегодную декларацию. При этом выяснилось, что причиной непредоставления декларации стало неполучение судьей цифровой подписи, использование которой противоречило ее религиозным и другим убеждениям.

"Несмотря на то что судья имела возможность получить цифровую подпись без применения идентификационного кода, а только по данным ее паспорта, она в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" направила декларацию в НАПК в письменном виде", – говорится в сообщении.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о судье Александре Брагиной.

4 февраля ныне ликвидированный Окружной административный суд Киева разрешил судье Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме. ОАСК мотивировал это "религиозными убеждениями". Нацагентство по предотвращению коррупции заявило, что намерено обжаловать решение ОАСК.

В октябре 2022 года САП сообщила судье о подозрении.

Вадим Ребрина

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