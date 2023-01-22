Нестандартные действия. Польша в ближайшие дни может начать учить украинцев на Leopard 2
Польша намерена начать обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, передает TVN24.
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Пшидач анонсировал начало обучения танкистов из Украины, комментируя слова замглавы МИД Польши Павла Яблонского, который заявил, что Варшава готова пойти на "нестандартные действия", чтобы заставить Германию принять решение о передаче Leopard 2 Украине.
Он пояснил, что таким "нестандартным действием" может стать обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard 2.
"Это произойдет в ближайшее время. Украинские офицеры и сержанты будут проходить обучение на польских танках, а также на танках других наших партнеров, потому что нет времени", – сказал Пшидач.
Польский чиновник добавил: согласно заявлению вице-премьера, главы Минобороны Мариуша Блащака, тренировки начнутся в ближайшее время.
"Я предполагаю, что это будет в перспективе дней, а не месяцев", – сказал он.
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- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
- На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
- В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
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