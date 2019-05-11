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11.05.2019, 14:07

"Невыездные": для кого ФСБ РФ вводит ограничения в Донбассе

"Невыездные": для кого ФСБ РФ вводит ограничения в Донбассе - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в оккупации отметили, что некоторые их знакомые не могут выехать за пределы Луганска без "спецразрешения" террористов

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Руководство ФСБ РФ вводит дополнительные ограничения для местных жителей временно оккупированного Донбасса по пересечению неконтролируемого участка украинско-российского границы. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администрациям или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах так называемых ЛНР/ДНР", - говорится в сообщении.

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Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможен лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки. "В случае попытки таких лиц осуществить выезд в РФ по собственному желанию, осуществляется их тщательный осмотр на российских пропускных пунктах, после чего в большинстве случаев принимается решение о запрете им на въезд в Россию", - отмечается в сообщении.

Источники во временно оккупированном Луганске подтвердили сегодня LIGA.net, что выехать за пределы города без "спецразрешения" некоторым жителям невозможно. "Они - невыездные, представьте, даже в рашку…Говорят, что могут быть проблемы на работе, поэтому даже не стоит пытаться. Может, ситуация с российскими паспортами что-то изменит", - уточнил собеседник.

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По его словам, его знакомую "развернули" на границе в пункте пропуска Изварино, который находится на границе с РФ, она ехала в Москву к родственникам.

Собеседники сообщили LIGA.net, что "за российскими паспортами в первую очередь бегут те, кто не получает украинскую пенсию". "А те, кто получает, например, шахтерскую украинскую пенсию (около 10 тыс грн, - ред.) говорят, что им эти паспорта не нужны вообще", - сказал источник.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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Теги: Луганск
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