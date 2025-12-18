Независимость Польши под угрозой, если Европа не решит вопрос замороженных активов – Туск
Независимость Польши может оказаться под угрозой, если Украина будет вынуждена капитулировать в полномасштабной войне России и страны не согласятся использовать замороженные российские активы. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время визита в Брюссель, передает RMF24.
"Польская независимость будет под угрозой, если окажется, что в результате плохих решений или бездействия, например, со стороны Европы, Украина будет вынуждена капитулировать", – сказал он.
Польский премьер отметил, что поддержка Украины сейчас, а "де-факто защита от капитуляции", это попытка помешать России получить стратегическое преимущество над Европой. И лучший способ поддержки, по его словам, – использование замороженных российских активов.
Туск подчеркнул что хотел бы, чтобы в Польше и Европе наконец поняли, что необходимость поддержки Украины этими российскими ресурсами и сохранение ее независимости устраняют риск агрессии или войны на польских границах.
"А крах Украины в результате этой войны представлял бы прямую угрозу для Польши. Поэтому мы, в некотором смысле, смотрим на это эгоистично", – сказал он.
Туск отметил, что большинство стран ЕС согласны с тем, что вопрос использования российских средств для Украины должен быть решен. Обсуждения сосредоточены на необходимости предоставления гарантий таким странам, как Бельгия.
Премьер Польши заявил, что перед Европой сейчас стоит непростой выбор: "либо деньги сегодня, либо кровь завтра".
"Мы точно достигли переломного момента. Это означает, что все соглашаются, что следует попробовать и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины. Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", – сказал Туск.
- 18 декабря Зеленский заявил, что у Украины будет в разы меньше БпЛА и не будет дальнобойных ударов без репарационного кредита. А у Путина возрастет соблазн захватить Украину.
