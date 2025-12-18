Зеленский: У нас станет в разы меньше БпЛА и не будет дальнобойных ударов без репарационного кредита

Глава Украины рассказал о последствиях, если Киев не получит транш от ЕС до весны 2026 года

Владимир Зеленский (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине существенно снизится производство беспилотников, в том числе, для фронта, и она не сможет наносить дальнобойные удары по энергетическому сектору РФ, если не получит деньги из репарационного кредита за счет замороженных активов Москвы. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский пояснил: в случае мира Украина будет использовать эти средства на восстановление государства, но в случае продолжения войны она будет тратить их на свои приоритеты – прежде всего, на изготовление беспилотников.

"Если [весной 2026 года] не поступит этот транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – отметил президент.

По его словам, если сейчас в Украине соизмеримое количество дронов, которые используются на поле боя, то без финансирования у Киева станет "намного меньше" таких БпЛА.

Относительно дальнобойного вооружения, которое Украина использует для ударов по энергетике оккупантов, Зеленский отметил: "И так же они [беспилотники] работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике [от] наших европейских и американских партнеров. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет. Вот и ответ".

Ранее глава государства заявил, что Киев будет в более слабой позиции, если не получит репарационный кредит: в таком случае диктатор Владимир Путин будет иметь больший "соблазн" захватить Украину и не захочет завершения войны дипломатическим путем.