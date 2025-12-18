Зеленський: У нас стане в рази менше дронів і не буде далекобійних ударів без репараційного кредиту
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні суттєво знизиться виробництво безпілотників, зокрема для фронту, й вона не зможе завдавати далекобійних ударів по енергетичному сектору РФ, якщо не отримає гроші з репараційного кредиту коштом заморожених активів Москви. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі.
Зеленський пояснив: у разі миру Україна буде використовувати ці кошти на відновлення держави, але у випадку продовження війни вона витрачатиме їх на свої пріоритети – передусім на виготовлення безпілотників.
"Якщо [навесні 2026 року] не надійде цей транш, в Україні буде зменшено в рази виробництво дронів", – зауважив президент.
Що стосується дешевих дронів для поля бою, то в України зараз приблизно співмірна з РФ кількість таких безпілотників, однак без фінансування їх стане "набагато менше", пояснив глава держави.
Стосовно озброєння для глибинних ударів, яке Україна використовує для ударів по енергетиці окупантів, Зеленський сказав: "І так само вони [далекобійні можливості] працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці [від] наших європейських і американських партнерів. Ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде. Ось і відповідь".
Раніше глава держави заявив, що Київ буде у слабшій позиції, якщо не отримає репараційний кредит: у такому випадку диктатор Володимир Путін матиме більшу "спокусу" захопити Україну й не захоче завершення війни дипломатичним шляхом.
- 18 грудня у Брюсселі стартує саміт лідерів Європейського Союзу, на який прибув і український керівник.
- Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що захід триватиме доти, доки лідери ЄС не ухвалять рішення щодо фінансування України – йдеться про 90 млрд євро на два роки.
