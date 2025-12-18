Зеленський: У нас стане в рази менше дронів і не буде далекобійних ударів без репараційного кредиту

Глава України розповів про наслідки, якщо Київ не отримає транш від ЄС навесні 2026 року

Володимир Зеленський (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні суттєво знизиться виробництво безпілотників, зокрема для фронту, й вона не зможе завдавати далекобійних ударів по енергетичному сектору РФ, якщо не отримає гроші з репараційного кредиту коштом заморожених активів Москви. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі.

Зеленський пояснив: у разі миру Україна буде використовувати ці кошти на відновлення держави, але у випадку продовження війни вона витрачатиме їх на свої пріоритети – передусім на виготовлення безпілотників.

"Якщо [навесні 2026 року] не надійде цей транш, в Україні буде зменшено в рази виробництво дронів", – зауважив президент.

Що стосується дешевих дронів для поля бою, то в України зараз приблизно співмірна з РФ кількість таких безпілотників, однак без фінансування їх стане "набагато менше", пояснив глава держави.

Стосовно озброєння для глибинних ударів, яке Україна використовує для ударів по енергетиці окупантів, Зеленський сказав: "І так само вони [далекобійні можливості] працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці [від] наших європейських і американських партнерів. Ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде. Ось і відповідь".

Раніше глава держави заявив, що Київ буде у слабшій позиції, якщо не отримає репараційний кредит: у такому випадку диктатор Володимир Путін матиме більшу "спокусу" захопити Україну й не захоче завершення війни дипломатичним шляхом.