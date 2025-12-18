"У Путіна зросте спокуса захопити нас". Зеленський відповів, що буде без репараційного кредиту

"У Путіна зросте спокуса захопити нас". Зеленський відповів, що буде без репараційного кредитуоновлено
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Київ не отримає репараційний кредит з заморожених активів РФ, то він буде у слабшій позиції. У такому випадку диктатор Володимир Путін матиме більшу "спокусу" захопити Україну й не захоче дипломатичного закінчення війни, розповів глава держави під час спілкування з журналістами.
Президента запитали, що робитиме Україна, якщо Європейський Союз не погодиться використати заморожені активи РФ для підтримки Києва.
"Дивіться: а що буде робити Європа? І це серйозне запитання. І що будуть робити Сполучені Штати? Чому я говорю? Це говорить про те, що якщо Україна не має таких грошей, вона в більш слабкій позиції, то у Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю", – відповів президент.
За словами Зеленського, у такій ситуації російський диктатор розумітиме, що Україна буде слабшою та вразливішою: "І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку, точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити?"
Главу держави також запитали, чи досі він вірить у дипломатичний шлях для закінчення війни після нових заяв Путіна і що повинні зробити партнери, щоб "дипломатія дала реальний результат".
Зеленський погодився, що будь-яка війна завершується перемовинами, додавши, що для України важливо, щоб це сталося якомога раніше – а це значить, що Київ має бути у сильній позиції.
"В сильній позиції – це Росія повинна розуміти, що ми в сильній позиції. Це не тільки наша внутрішня сильна моральна позиція. Це Росія повинна бачити, що, наприклад, рішення по reparations loan (англ. репараційній позиці. – Ред.) – точно [на] 2026-2027 рік Україна [буде] забезпечена грошима. Це сигнал Росії, що Україна не впаде. Не впаде просто через дефіцит фінансування, і зброї, і соціальної допомоги тощо. Тому такі речі важливі", – пояснив президент.
По-друге, додав він, необхідно обмежити російський експорт енергоресурсів. Глава держави вважає, що потрібно не тільки говорити про санкційну політику стосовно енергетики, а "треба максимально прикручувати енергетичні гайки "рускім".
"По-іншому воно не працює. Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкційну заборону для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо в України буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватись фінансування – безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але тим не менш, – то для Росії, безумовно, це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку", – підсумував Зеленський.
ОНОВЛЕНО. Президент заявив, що в Україні суттєво знизиться виробництво безпілотників, зокрема, для фронту, й вона не зможе завдавати далекобійних ударів по енергетичному сектору РФ, якщо навесні 2026 року не отримає гроші з репараційного кредиту.
- 18 грудня у Брюсселі стартував саміт лідерів Європейського Союзу, на який прибув і український керівник.
- Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що саміт триватиме доти, доки лідери Євросоюзу не ухвалять рішення щодо фінансування України – йдеться про 90 млрд євро на два роки.
- Також Зеленський вважає, що Росія не зможе продовжувати воювати з тією ж інтенсивністю, як раніше, якщо діятимуть санкції.
