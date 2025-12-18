"У Путина возрастет соблазн захватить нас". Зеленский ответил, что будет без репарационного кредита

Глава Украины спросил, что будут делать Европа и США, если Украина не получит средства от замороженных активов России

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Киев не получит репарационный кредит из замороженных активов РФ, то он будет в более слабой позиции. В таком случае диктатор Владимир Путин будет иметь больший "соблазн" захватить Украину и не захочет дипломатического окончания войны, рассказал глава государства во время общения с журналистами.

Президента спросили, что будет делать Украина, если Европейский Союз не согласится использовать замороженные активы РФ для поддержки Киева.

"Смотрите: а что будет делать Европа? И это серьезный вопрос. И что будут делать Соединенные Штаты? Почему я говорю? Это говорит о том, что если Украина не имеет таких денег, она в более слабой позиции, то у Путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие", – ответил президент.

По словам Зеленского, в такой ситуации российский диктатор будет понимать, что Украина будет слабее и уязвимее: "И это совершенно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека, точно не захочет любой дипломатии, любого диалога. Что будут все остальные делать?"

Главу государства также спросили, до сих пор ли он верит в дипломатический путь для окончания войны после новых заявлений Путина, и что должны сделать партнеры, чтобы "дипломатия дала реальный результат".

Зеленский согласился, что любая война завершается переговорами, добавив, что для Украины важно, чтобы это произошло как можно раньше – а это значит, что Киев должен быть в сильной позиции.

"В сильной позиции – это Россия должна понимать, что мы в сильной позиции. Это не только наша внутренняя сильная моральная позиция. Это Россия должна видеть, что, например, решение по reparations loan (англ. репарационному займу. – Ред.) – точно [на] 2026-2027 год Украина [будет] обеспечена деньгами. Это сигнал России, что Украина не упадет. Не упадет просто из-за дефицита финансирования и оружия, и социальной помощи и так далее. Поэтому такие вещи важны", – пояснил президент.

Во-вторых, добавил он, необходимо ограничить российский экспорт энергоресурсов. Глава государства считает, что нужно не только говорить о санкционной политике в отношении энергетики, а "надо максимально прикручивать энергетические гайки "русским".

"По-другому оно не работает. Надо высушивать и уменьшать экономику России через санкционный запрет для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если у Украины будет стабильное финансирование, а у России будет уменьшаться финансирование – безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но тем не менее – то для России, безусловно, это сигнал, чтобы она переходила к дипломатическому треку", – подытожил Зеленский.