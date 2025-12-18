Незалежність Польщі під загрозою, якщо Європа не розв'яже питання заморожених активів – Туск

Дональд Туск (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Незалежність Польщі може опинитися під загрозою, якщо Україна буде змушена капітулювати в повномасштабній війні Росії та країни не погодяться використовувати заморожені російські активи. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час візиту до Брюсселя, передає RMF24.

"Польська незалежність опиниться під загрозою, якщо виявиться, що внаслідок поганих рішень або бездіяльності, наприклад, з боку Європи, Україна буде змушена капітулювати", – сказав він.

Польський прем'єр зазначив, що підтримка України зараз, а "де-факто захист від капітуляції", це спроба завадити Росії отримати стратегічну перевагу над Європою. І найкращий спосіб підтримки, за його словами, – використання заморожених російських активів.

Туск наголосив, що хотів би, щоб у Польщі та Європі нарешті зрозуміли, що необхідність підтримки України цими російськими ресурсами і збереження її незалежності усувають ризик агресії або війни на польських кордонах.

"А крах України внаслідок цієї війни становив би пряму загрозу для Польщі. Тому ми, в певному сенсі, дивимося на це егоїстично", – сказав він.

Туск зазначив, що більшість країн ЄС згодні з тим, що питання використання російських коштів для України має бути вирішене. Обговорення зосереджені на необхідності надання гарантій таким країнам, як Бельгія.

Прем'єр Польщі заявив, що перед Європою зараз стоїть непростий вибір: "або гроші сьогодні, або кров завтра".

"Ми точно досягли переломного моменту. Це означає, що всі погоджуються, що слід спробувати і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використати російські кошти для України. Однак деякі країни боротимуться всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії", – сказав Туск.