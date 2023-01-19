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Нидерланды готовы финансировать поставку танков Leopard для Украины – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 21:39
Нидерланды готовы финансировать поставку танков Leopard для Украины – министр обороны - Фото
Кайса Оллонгрен (Фото - EPA)

Нидерланды не могут передать Украине танки Leopard, но готовы оплатить их отправку в Украину. Об этом сказала Bloomberg министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы в составе коалиции европейских союзников и союзников по НАТО оплатить отправку в Украину танков Leopard.

Ранее Нидерланды оплатили отправку Украине советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход может быть повторен с танками Leopard.

"Мы определенно хотели бы это сделать", – сказала Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов напомнила, что союзники по-прежнему ожидают, когда Германия определится с ее позицией по поставкам Украине Leopard 2.

Она рассчитывает, что на завтрашней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии будут приняты важные решения по обеспечению армии Украины военной техникой.

  • 19 января группа из девяти стран пообещала оказать военную помощь Украине – десятки систем Stinger, вертолеты, танки, зенитные установки, пулеметы и другие виды вооружения.  
  • На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net 

Сергій Бережний
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танки нидерланды военная помощь рамштайн Кайса Оллонгрен Leopard 2
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