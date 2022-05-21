Никаких "Минсков". Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира – ОП
Украина не согласится на территориальные уступки России ради мира, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире единого телемарафона вечером в пятницу.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Никаких Минска-2 или Минска-3 не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостности и суверенитету быть не может", – сказал он, комментируя итальянский план мира для Украины.
Он сказал, что Украина формально еще ничего не получала, и отметил, что Италия после 24 февраля проявила беспрецедентную поддержку Украины, а сейчас рассматривается одним из гарантов ее будущей безопасности.
Говоря о возможной "усталости от войны" на Западе, Сибига выразил уверенность, что Украина продолжит получать поддержку ради победы.
19 мая известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки. Они предполагают:
→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;
→ предоставление Украине перспективы быстрого вступления в ЕС и закрепления нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;
→ соглашение Украины и РФ для "разрешения разногласий" за международно признанными границами (прежде всего это о захваченных РФ Крымом и Донбассе);
→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, предусматривающий обеспечение контроля за вооружениями, прекращение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".
- Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Италия действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Эти предложения сейчас изучаются украинской стороной.
Комментарии