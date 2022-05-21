Никаких "Минсков". Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира – ОП

Украина не согласится на территориальные уступки России ради мира, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире единого телемарафона вечером в пятницу.

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"Никаких Минска-2 или Минска-3 не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостности и суверенитету быть не может", – сказал он, комментируя итальянский план мира для Украины.

Он сказал, что Украина формально еще ничего не получала, и отметил, что Италия после 24 февраля проявила беспрецедентную поддержку Украины, а сейчас рассматривается одним из гарантов ее будущей безопасности.

Говоря о возможной "усталости от войны" на Западе, Сибига выразил уверенность, что Украина продолжит получать поддержку ради победы.

19 мая известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки. Они предполагают:

→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;

→ предоставление Украине перспективы быстрого вступления в ЕС и закрепления нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;

→ соглашение Украины и РФ для "разрешения разногласий" за международно признанными границами (прежде всего это о захваченных РФ Крымом и Донбассе);

→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, предусматривающий обеспечение контроля за вооружениями, прекращение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Италия действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Эти предложения сейчас изучаются украинской стороной.

Андрей Водяный

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