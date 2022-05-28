Никакой активности со стороны беларуской границы не наблюдается — Киевская ОВА
28.05.2022, 23:58
Скриншот с видео
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов побывали в приграничных зонах региона. Никакой активности со стороны беларуской границы не наблюдается, написал Кулеба в Telegram.
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Он отметил, что в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Также все службы работают в усиленном режиме.
"Следует помнить, что война идет на всех фронтах, в том числе и на информационном. Мы должны понимать, что каждый из нас – источник информации. Не распространяйте непроверенные новости и пользуйтесь только официальными источниками", – написал Кулеба.
- Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас у министерства нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном вот прямо сегодня наступлении" на Киев.
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