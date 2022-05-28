UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Никакой активности со стороны беларуской границы не наблюдается — Киевская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 23:58
Никакой активности со стороны беларуской границы не наблюдается — Киевская ОВА - Фото
Скриншот с видео

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов побывали в приграничных зонах региона. Никакой активности со стороны беларуской границы не наблюдается, написал Кулеба в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Также все службы работают в усиленном режиме.

"Следует помнить, что война идет на всех фронтах, в том числе и на информационном. Мы должны понимать, что каждый из нас – источник информации. Не распространяйте непроверенные новости и пользуйтесь только официальными источниками", – написал Кулеба.

  • Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас у министерства нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном вот прямо сегодня наступлении" на Киев. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев беларусь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 