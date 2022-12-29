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Ночной удар по Харькову. Россия запустила 13 "шахедов", 11 сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 07:06
Ночной удар по Харькову. Россия запустила 13
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Армия России в ночь на 29 декабря запустили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по Харькову, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Целью удара была энергетическая инфраструктура Харькова. Украинские военные сбили 11 из 13 "шахедов".

Также за прошедшие сутки армия РФ нанесла 30 авиационных и семь ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре Константиновки и Харькова. Кроме того, российские оккупанты 70 раз обстреливали из РСЗО.

Вследствие обстрелов армии РФ вчера также была повреждена гражданская инфраструктура в Херсоне и Алешках, есть пострадавшие мирные жители.

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Марко Сировой
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пво Харьков армия рф войска россии Shahed-136 дроны-камикадзе
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